金塊29日以114比112險勝鵜鶘，靠的就是約基奇最後關頭賞了「爆鞋哥」錫安威廉森一記麻辣鍋，如今確定只是誤會一場，因為聯盟30日公布這場比賽最後兩分鐘裁判報告，坦承當時約基奇應該是打手犯規，威廉森應該擁有兩罰機會。
根據聯盟公布這場比賽裁判報告，出現兩次誤判全都對鵜鶘不利，首先在最後36.1秒，金塊後衛坎帕索被鵜鶘前鋒英格拉姆打手犯規，站上罰球線兩罰俱中，根據裁判重新審視，確定應該是坎帕索在控球時抓住對方手臂，該吹進攻犯規。
接著是全場最受爭議的一球，比賽最後2.2秒，錫安威廉森的上籃遭到約基奇火鍋封蓋，替金塊鎖定勝局，可是裁判重看影片發現，約基奇已經打到威廉森的手臂，這一球應該是犯規，威廉森可以罰球兩次，很有機會把這場比賽追成平手。
其實錫安威廉森昨天賽後很清楚自己被犯規了，「裁判最後並未吹判犯規，我對此無能為力。我必須贏取尊重，我還要在這裡征戰很多年，希望事件可以有所改變。」只能說裁判這次真的把鵜鶘搞到輸球，就算事後認錯了，卻完全沒有用啊！
(中時 )
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