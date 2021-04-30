菜瓜布也能成為花燈素材？2021年全國花燈競賽因疫情關係延至現在舉行，台南市光華高中推出「想飛」、「想入飛飛」兩組花燈參賽，榮獲傳統燈藝高中職組及多媒材高中職組「優等」；「想入飛飛」首創運用菜瓜布、竹編、麻繩等代表農村素材，讓人驚豔！

傳統燈藝組「想飛」是以飛天牛的概念期許夢想起飛，百業興盛。擁有七彩翅膀的牛群們帶著歡喜的心情，引導大家突破疫情低迷，祈願未來迎向美麗新世界。

多媒材組「想入飛飛」則是今年的首創，運用菜瓜布、竹編、麻繩、傳統花布等多樣代表農村的素材，以穀倉上的牛群們象徵大家庭團聚、富足與和樂，裝飾上的麥穗代表豐收；整座穀則是希望新的一年疫情結束，遠在各地的家人能團聚。

兩件作品均由光華高中多媒體設計科一二年級學生所創作，他們運用社團時間討論並繪製設計圖，利用夜間課餘與假日時間學習點焊骨架、配色、貼布、媒材應用、佈線、組裝等，耗費許多精力和時間完成，作品令人驚艷。

學生張自祥表示，製作花燈過程是設計專業課程的體現，設計稿的呈現體現「素描」與「表現技法」課程的實作；貼布與媒材應用則是「色彩原理」與「複合媒材」課程的應用。除此之外，還能學習到配線、焊接等技術性的跨領域工法，過程雖然艱辛，卻收穫滿滿。

校長張淑霞對今年首次採用「菜瓜布」來設計每一隻牛寶寶的創舉，除了神奇之外，對複合式媒材可以資源再利用，為環保再盡一份心力的理念，有更深刻體現，希望未來有更多的複合式資源能再多運用。目前作品展正於新竹市孔廟園區展覽，歡迎南部鄉親為臺南學子加油去。

(中時 )