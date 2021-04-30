大陸《環球時報》30日報導，新冠疫情最嚴重國家之一的巴西，是世上最先批准中國疫苗緊急使用許可國家之一，巴西民眾注射的疫苗中85％是中國疫苗。為此，巴西駐中國大使保羅．瓦萊接受專訪表示，去年7月至12月，中國科興公司研製新冠疫苗在巴西開展三期臨床試驗；今年1月，巴西批准科興疫苗緊急使用許可。整體來說，巴中疫苗合作是兩國共同抗擊新冠肺炎努力中最突出的一抹亮色。巴西正在推動全球最大規模的新冠疫苗接種計畫之一，截至目前，中國疫苗是這一計畫得以實施的最重要支撐。

報導稱，中國國務委員兼外交部長王毅表示，中國與十多國合作研發疫苗和生產，目前已有60多國授權使用中國疫苗。無論西方如何抹黑、打壓，越來越多國家給中國疫苗投下信任票。

瓦萊說，希望在不久的將來，巴西和中國能進一步提升新冠疫苗領域的合作，包括從中國進口更多疫苗、更多生產原料，以及加強專業醫療研究機構之間的聯繫。巴西的衛生機構一直和中國同行有傳統合作關係，新冠疫苗合作使得這種關係更上一層樓。

瓦萊說指出，鑑於世界為新冠疫苗研發投入了海量資源，一些新技術因此得以發展和運用，這有利於未來開發針對其他疾病的疫苗，包括容易在熱帶地區流行的疾病的疫苗。巴西希望能從中國的技術發展中學到東西，並在未來與中國共同開發更多新疫苗。

瓦萊稱，一些國際媒體質疑中國疫苗的安全性和有效性，其實，每個國家都有「反疫苗」運動，但他認為，「反疫苗」的人只是少數。一些人對疫苗的懷疑也並非針對中國的疫苗。有這樣的聲音很正常。這需要衛生部門去說服公眾，提升他們對疫苗的信任。不過，在巴西不存在廣泛的、針對中國疫苗的不信任情緒。

當下，巴西面臨的真正問題是缺乏疫苗，而不是對疫苗的擔憂情緒。也許未來當疫苗供應超過需求時，會需要花更大工夫去說服更多人接種。但現在總體來說，巴西人對疫苗的態度非常樂觀，這其中包括對中國疫苗的看法。

瓦萊認為，有個別國家和媒體宣稱，中國正在國際上大搞「疫苗外交」。他不知道「疫苗外交」這個詞到底想說什麼。他更願意稱之為「健康外交」。巴西對和中國的「健康外交」非常滿意，這是一種互相幫助的關係。兩國正在加強衛生方面的合作，也在為兩國的企業和研究機構之間建立更緊密的紐帶。

瓦萊強調，巴西期待本地生產的疫苗，加上從中國等國進口的疫苗，能在2021年底足夠為所有巴西人接種。並計畫在本國疫苗實現自給後，為全球抗擊新冠肺炎疫情貢獻力量，包括向其他國家提供疫苗。

至於美國新政府上台後，中美緊張關係仍未緩解，瓦萊表示，巴西絕不認為巴西需要在中國和美國之間「選邊站」。希望同時和美國與中國保持最好的關係。巴西不認為這是一場「零和遊戲」，即和一方提升關係，就會損壞與另一方的關係。

(中時 )