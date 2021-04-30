民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒案，引發各界關注，民進黨中央黨部昨(29日)發布新聞稿表示，責成台北市黨部迅速完成除名處分的態度，不應讓少數黨員的不當行為影響本黨聲譽。但民進黨全國黨代表曾琮愷昨(29日)晚間在臉書發文痛批，趙介佑真的是民進黨的害群之馬，並點名趙的家人在黨部任職的都應該辭職。

曾琮愷29日在臉書發文提到，「趙介佑真的是民進黨的害群之馬！我覺得他的家人在黨部任職的都應該辭職！看到新聞我都覺得丟臉?而且他前科累累，難道台北市黨部都不知道嗎?」

網友則是在曾琮愷臉書貼文底下留言表示，「同感」、「應該自動退出黨職」、「個人行為無關黨，以黨紀為依歸」、「你要提議出來，在網路收集意見，這對民進黨傷害太大」。

依《中國時報》今(30日)報導，趙介佑涉毒相關案情曝光後，讓民進黨高層大怒，認為趙映光及其胞妹、民進黨台北市黨部執行長趙心瑜不適合再擔任黨職，市黨部29日下午接連召開執委會、評委會討論，但會中未討論2人黨職問題。主委吳怡農強調，會議是針對趙介佑行為、案件對民進黨的名譽影響，執委會決議開除趙介佑黨籍。

然而，也是趙介佑姑姑的趙心瑜今(30日)在臉書表示，「姪子涉及毒品刑案、身為家人我無比痛心。他已成年，必須對自己的言行負責，也必須自己去面對法律的制裁，我也請求嚴正查辦，勿枉勿縱。但媒體捕風捉影、無限上綱、株連九族的政治追殺，實在太血腥、太殘忍...血緣親情是與生俱來，所有好的壞的我都欣然接受。」

(中時新聞網)