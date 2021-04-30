台南市白河區店仔口福安宮十三街庄三年圓香祈福遶境活動，30日（農曆3月19日）登場。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市白河區店仔口福安宮十三街庄三年圓香祈福遶境活動，30日（農曆3月19日）登場，今日上午請主神二聖母登轎，6時15分恭請二聖母輦轎起駕，連續3天經白河區、東山區及後壁區，沿古香路遶境祈福。白河警分局為讓活動順利進行，全程加強活動路段交通管制及安全維護工作。

本次遶境方式規劃區段車巡，區段為信眾徒步巡禮，白河區、東山區及後壁區等地的宮廟共襄盛舉來為地方祈福。活動過程中有白河警方協助交通疏導及安全維護，更協調轄內民防、義警、義消等民力及交通志工隨繞境隊伍行進。

除此之外，為樹立「優質廟會形象」，事前白河警分局與白河區公所及各廟方等單位召開協調會，規畫全程由環保志工及環保車跟隨遶境隊伍後方，隨時清理環境並做好垃圾分類，宣導減少燃放鞭炮，減低空氣汙染，並共邀轄內各廟宮廟配合，顧環保、展愛心，愛護地球。

白河分局依照本次祈安巡禮繞境活動各階段的需要，分別於白河、後壁及東山等轄區，機動進行交通管制，預知民眾提前改道，也呼籲民眾配合警方指揮，一同來維護交通安全順暢。

(中時 )