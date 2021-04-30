蔡總統在臉書粉專發文，強調她任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是歷任總統最多，並稱「國民黨指控民進黨政府打算擴建台中火力發電廠（中火），減煤、減碳承諾跳票」是造謠。國民黨主席江啟臣也在臉書回應，表示「減碳、減空汙」首先蔡總統要誠實！貴為我國政府的最高領導人，誠實是最低的要求，一再的用錯假訊息與人民溝通，只會距離人民越來越遠。

江啟臣說，「減碳、減空汙」首先蔡總統要誠實！蔡總統自封「中火減碳王」，讓許多國人都感到不滿，因為我們都記得，中央政府打壓市府的惡劣紀錄。包括2020／2月「撤銷市府對中火的開罰」；2020／3月「廢止台中市的生煤管制條例」；2021／4月「護航燃煤機組違法重啟」。蔡總統這些動作都是要讓中火可以燒更多的煤，若總統要自封「中火減碳王」應該要誠實的向國人更具體的說明。

他說，現在台中火力發電廠，已經是世界第三大火力電廠，若要新建燃氣機組，不拆除燃煤機組，中火就是世界最大的火力發電廠，台灣可以有很多世界之「最」，但空汙世界之「最」，台灣人不要！

江啟臣說，政府告訴人民新建「燃氣機組」，「燃煤機組」要備而不用，備而不用就是蔡政府想要用的時候，通通可以用。中台灣多年來都是空汙重災區，在蔡政府劣跡斑斑的打壓中市府減煤後，人民如何信任中央政府會落實減煤的方向？

江啟臣強調，蔡總統說「減碳就是減空汙」，留下四部隨時可以啟用的燃煤機組，又要新增燃氣機組，這就是實質擴建電廠，與減碳、減空汙背道而馳。蔡總統貴為我國政府的最高領導人，誠實是最低的要求，一再的用錯假訊息與人民溝通，只會距離人民越來越遠。

(中時 )