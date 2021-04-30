【愛傳媒楊裕富專欄】竹山連興宮本為早期清朝福建僧人興廟的重要案例，僧人為什麼「興廟」而不是「建寺」呢？這是基於清朝官方的「崇佛抑道」，以及福建「儒釋道巫」合一信仰的結果，乃至於福建官員來台時，往往聘請福建高僧來台建寺或來台管理道教之廟（可詳參楊裕富著《台灣設計美學史第二冊》）。

我二十幾年前接受文建會委託「竹山社寮社區總體營造」時，不但在社寮里「埋鍋造飯」，就算整個竹山鎮也是走透透！而在竹山鎮的連興宮裡，更能體會竹山鎮當時繁華的景象與氛圍！

竹山連興宮，始建1742年，1856年大修並擴建，原名連輿宮，也稱為天宮或是竹山媽祖宮，奉祀湄州媽祖，早年本名天上宮，大約清代中葉咸豐年間，經大規模重修之後改名，惟當時仍並用天上宮的舊名，創建年代有二種說法，一為乾隆七年（1742年），另一為乾隆二十一年（1756年），經咸豐6年（1856年）、日據時期明治40年（1907年）以及民國61年三次大修建，乃南投縣歷史最悠久的媽祖廟。

連興宮初建時原為土角磚、木造平屋，經過數次整修、重建等過程成為目前三進的建築。連興宮前殿為土磚牆構造，主殿與後殿之間院落增建拜殿式屋頂而造成連成一氣的建築則由來已久，最遲在日據時期的老照片也就是如此，而這主殿拜殿後殿改建成鋼筋混凝建築，則為1972年改建時的事，雖然改變了古蹟的歷史價值，但這鋼筋混擬土建築，也還是依照原有的建築外貌興建。連興宮最具歷史價值的部分，是三川殿上的土埆磚造內牆、殿內彩繪以及文物，如「福佈山海」牌匾、「正堂馬示」石碑，還有門前保存原有風貌的龍柱。

三川殿的屋頂形式，在日據時期曾改為「斷簷升箭」式屋頂，1972年修建時則回復為1856年第一次大修時的三川脊。

作者為建築師，曾任公務員、雲科大教師。

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(中時新聞網)