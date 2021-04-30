【愛傳媒葉毓蘭專欄】4月29日在司法及法制委員會排審公務人員相關法案，因此邀請銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會到會備詢，我也藉此機會，質詢銓敘部有關「趙怡翔黑官」議題，以及保訓會有關大法官釋字第785號修法進度等問題。

當年趙怡翔以「具機要性質之聘用人員」聘用，銓敘部前於105年5月31日以部銓五字第1054108795號書函說明，駐外機構只有聘用、沒有機要任用，部長在答復我的質詢時，僅是重申這個說法，卻未說明：既然我國駐美處沒有機要兼聘用這種人事，當年為何卻未更正外交部的錯誤？

大家都知道，駐美處政治組在對美工作關係上相當重要，外交部卻這樣破格進用，怪不得許多專業外交官都被此案打擊士氣。

更荒唐的，聘用人員法規須具一定工作年資，外交部竟把在民進黨的工作經歷算成聘用資格！

民進黨還敢通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，清算過去的黨職併公職年資，如今民進黨上臺，自己不也是黨國不分嗎？

因應大法官釋字第785號解釋，超勤補償部分要修正公務人員保障法，未來加班超勤不能以核予「嘉獎」了事，一定要補休或支付加班費等實質補償。

保訓會郝培芝主委告訴我，這部分沒有修法障礙，但保訓會曾提供書面資料，說明各機關其實都是抗拒修法，因為得增加預算編列加班費，希望保訓會能正視此問題，不要避重就輕，執法人員都很希望釋字785，能終結血汗加班，需要保訓會努力克服障礙！

年金改革後公務人員職涯延長，保訓會為了公務人員持續發展自我成長，提出「公務人員訓練進修法」修正草案，修法延長選送國外即自行申請全時進修期間，雖然與會委員，對於鼓勵公務人員進修普遍具有共識，但對於是否會因為在外求學而增加機關其他人員的負擔，部分委員仍有疑義，我只好宣告保留送黨團協商，希望未來持續為公務人員努力。

另外，「公務人員退休資遣撫卹法」的修法，是配合軍、教相關修法的最後一個法案，就課稅公平比照勞工部分，順利通過委員會審查了；但許多公務同仁期許，依據消費者物價指數調整年金給付、退休再任私校不停發年金，以及課稅規定於110年生效等等，民進黨仍有許多意見，難以達成共識，我也宣告保留送黨團協商。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)