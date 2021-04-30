新北市1名男大生2019年11月約1名女同學小芳（化名）完成體育課作業，2人騎完腳踏車後，小芳索性到他的住所沖澡，沒想到他事先將熱水器關掉，等到小芳喊沒有熱水，他就在浴室門口假意要進去查看，遭拒絕後，他竟脫光衣服，用10元硬幣轉開廁所門鎖闖入、猥褻得逞；事後法院1審判刑8個月，可上訴。

判決書指出，男子在2019年11月2日透過LINE聯絡小芳，相約一起完成體育課的作業，2人因此在同月10日早上騎腳踏車從新北市台北大學門口出發，騎單車到桃園市大溪老街，之後再一起搭公車返程；小芳在出發前先將自身行李放置在男子家，結束行程後她返回男子家，欲借用浴室沖澡。

沒想到男子為此早已預謀好，他事先將熱水器關掉，等到小芳開始沖澡時發現沒有熱水，因此向外頭的男子求助，男子則假意好心地在門外詢問，「要不要幫妳看一看」，遭小芳拒絕後，他竟脫光全身衣物，再拿10元硬幣轉開廁所門鎖闖入，他左手抓著蓮蓬頭，右手抓住小芳肩膀，把身體轉正並猥褻得手；小方事後衝出浴室報警。

法院認為，男子為了滿足自身慾念，不顧小芳反對進行猥褻，侵害小芳的身體自主權，造成身心傷害；另外，男子雖然在學校性別平等教育委員會調查中並沒有第一時間坦承犯行，但在檢警機關介入調查後即坦承全部犯行，態度尚稱良好，因此依強制猥褻罪判8月有期徒刑，全案可上訴。

(中時新聞網)