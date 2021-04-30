西甲足球聯賽已經來到第33輪，此輪屬於後半段賽事，每一場的排名都關乎今年度的西甲冠軍誰屬，而梅西(Lionel Messi)領軍的巴塞隆納在分組排名吃緊，這場與格拉納達的比賽若贏球就能登頂，離西甲冠軍也更進一步，但沒想到他們爆冷輸球，最終以1：2敗下陣來。

而西甲目前輸球後仍落後榜首2分，格拉納達則是在西甲歷史上首次於諾坎普球場取勝，也破了巴薩在主場不敗格拉納達80年歷史紀錄，目前積分榜上，巴薩32輪累積71分排第三，離龍頭馬德里競技只差2分，本輪若獲勝即可反超至榜首，而格拉納達32輪拿到42分排第八，顯然不是巴薩對手，不過他們今天強勢將巴薩拉下。

巴薩開賽於第23分鐘進球，格里茲曼(Antoine Griezmann)殺入球門附近轉身傳球，梅西則在左上角位置踢進漂亮一球。這也是他本季第26顆進球，梅西在2021年踢進19球並助攻8次，直接踢進27球數據也是五大聯賽首人，不過最終巴薩就只得到這一分，而下半場巴薩被對手追成1：1後，總教練科曼(Ronald Koeman)又不滿判罰被賞紅牌出場，讓巴薩頓時失去軍心。

另外在比賽第36分鐘時，梅西錯失一次黃金進球機會，在接到布斯克茲(Sergio Burgos)傳球後，梅西在禁區右側起腳，但球被門將用腳被擋掉，在最關鍵時刻梅西沒能再幫球隊進球。這場輸球是巴薩隊史首次在主場輸給格拉納達，自1940-41賽季連25個主場連勝紀錄被終結，而最近7次主場交手也是首次對格拉納達失分，上次是2012年3月21日。接下來巴薩在第35輪將直接對決馬德里競技，若沒能再贏球，西甲冠軍恐怕要泡湯了！

(中時新聞網)