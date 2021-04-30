隨著季後賽腳步越來越近，公鹿卻看到他們最不想見到的場景！公鹿明星前鋒「字母哥」阿提托康波30日先發只打46秒，就因右腳踝扭傷直接退場治療，目前傷勢情況還不明朗，但對公鹿來說，無疑是一個天大噩耗，畢竟季後賽快來了。

阿提托康波今天一開賽就很強勢，先是完成抄截，隨即站上罰球線兩罰中1，沒想到才打46秒的一波進攻，他在上籃時不小心被對方勾到，當場造成右腳踝扭傷，公鹿只好趕緊喊出暫停，讓他慢慢走進休息室，隨後更宣告他退出這場比賽。

雖然目前還不清楚阿提托康波傷勢嚴重程度，如果相當嚴重的話，很有可能影響到公鹿在季後賽的前景，畢竟字母哥本季場均28.5分、11.4籃板及6.0籃板，不僅是公鹿本季拿下38勝23敗的頭號功臣，更是本季年度MVP熱門候選之一。

阿提托康波離場前，只拿1分、1助攻及1抄截，接下來就等賽後檢查結果出爐，才可以確定字母哥這次必須花上多少時間恢復了。

(中時 )