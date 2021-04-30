華航諾富特飯店爆發員工染疫，加上近來華航已有10名機師也確診，在疫情指揮中心一聲令下，逾百名機師強制前往集中檢疫所隔離，嚴重衝擊人力調度。根據官網最新消息，華航將自即日起至5月15日，取消北美12個來回航班。
華航在官網宣布，為配合政府防疫政策，取消未來兩周分別飛往洛杉磯、舊金山、溫哥華共12個客機航班（來回24架次）。其中洛杉磯6班最多，其次是舊金山5班、溫哥華1班。
桃園-洛杉磯（CI008）：4月29日、5月4日、5月6日、5月9日、5月11日、5月13日。
洛杉磯-桃園（CI007）：5月1日、5月6日、5月8日、5月11日、5月13日、5月15日。
桃園-舊金山（CI004）：4月29日、5月2日、5月6日、5月9日、5月13日。
舊金山-桃園（CI003）：5月1日、5月4日、5月8日、5月11日、5月15日。
桃園-溫哥華（CI032）：5月2日。
溫哥華-桃園（CI031）：5月4日。
(中時新聞網)
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