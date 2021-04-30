央廣軍事微信公眾號昨晚（29日）發布，近日，南部戰區海軍在南海開展實戰化訓練火力全開。其中，南部戰區海軍某護衛艦支隊組織艦艇編隊協同微山湖號補給艦在南海某海域開展實戰化訓練。

各艦隨機導調圍繞主、副炮連續對海攻擊、編隊實射干擾彈、編隊多艦輪流補給等十多個課目展開，通過訓練錘鍊了編隊協同作戰能力。

除此之外，大陸南部戰區海軍航空兵，也在南海海域展開了一場實兵對抗演練。數十架殲-11戰機、殲轟-7殲擊機、轟-6轟炸機和預警機密切協同，雷達、防空等地面作戰力量同時參訓，重點檢驗系統指揮、兵力編組及綜合保障等作戰能力。

此次演練分為紅藍雙方編組，共有殲擊機、轟炸機和預警機等多型數十架戰機以及地面防空兵力參訓，紅藍雙方兵力基本對等分配。

演練開始後，數十架戰機在多個機場頻繁起落，在空中預警指揮、地面防空火力和雷達部隊的配合下打響區域攻防戰。

報導稱，這次南部戰區實兵對抗，兵力多、規模大、強度高，戰場環境的設置更加複雜、逼真，進一步增強了應急協同作戰能力和綜合保障能力，為聯合訓練奠定了堅實基礎。

此外，大陸航母山東號編隊及海南號兩棲突擊艦，自28日起離開三亞基地進入南海海試訓練。

(旺報 )