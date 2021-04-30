「百年圳流－嘉南大圳開工滿百紀念活動」安排了多項體驗活動，風土餐桌提供甜點、咖啡、茶席、餐食，都與嘉南平原物產息息相關。(文資處提供／劉秀芬台南傳真)

為紀念「烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統」開工百年，台南市府特選於5月8日八田與一技師忌日當天，於八田與一紀念園區擴大舉行開工百年紀念活動，帶領民眾至八田與一雕像前獻花追思，並舉辦嘉南平原物產展示會，還有紙風車等劇團演出，邀請民眾一同來見證這個特別的日子。

台南市文化局文資處長林喬彬表示，「百年圳流－嘉南大圳開工滿百紀念活動」除藉由舉辦紀念典禮，並邀請紙風車劇團演出《蕃薯森林奇遇記》，呈現嘉南大圳孕育嘉南平原富饒農產的意象，同時邀請台灣青年交響樂團演奏多首的老歌，帶領民眾重回1930年代，感受嘉南大圳完工時期的歷史氛圍。

文資處表示，除了精彩的表演，另外安排了多樣化的活動，嘉南平原物產展示會活動集結超過50個雲嘉南地區的在地物產、風格選物、輕食飲品與地方刊物攤位，並邀請在地藝術家創作布展。

現場也安排了多項體驗活動，風土餐桌提供甜點、咖啡、茶席、餐食，都與嘉南平原物產息息相關；工作坊提供手繪祈福風鈴，六甲在地磚土捏陶，水庫淤泥創作裂紋框畫體驗，都是難得一見的活動。

活動還邀請小原流花藝資歷超過30年的呂正音老師，在八田與一故居前，為百年紀念的主題設計花景。八田與一故居內則有歷史學者王昭文以「嘉南平原生活流轉」為主題，講述近百年先來後到的各族群，怎樣在這塊大地上生活；結構技師施忠賢博士分享現正進行中的嘉南大圳相關建築與渡槽橋修復工程。

文資處表示，活動已經開放報名，歡迎民眾5月8日一起來感受嘉南平原的多元豐盛樣貌，活動當天下午八田與一紀念園區免費入園，當天烏山頭水庫也配合免費入場。

(中時 )