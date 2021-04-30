נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

據《耶路撒冷郵報》30日報導，以色列上萬民眾29日湧入該國北部莫蘭山，慶祝猶太人篝火節；不料卻傳出巨型看台倒塌，民眾閃避時發生人踩人意外，至少38人死亡、103人受傷(其中約44人重傷)。當局動員6架直升機趕赴現場、將傷者後送，並於現場成立臨時醫院。’

事件發生不久後，以國警方封鎖進入該區域的交通，並由現場疏散參與節慶的民眾。隨後以色列軍方也宣布，動員部隊趕赴現場支援，而以國空軍也派出直升機至現場協助。

報導指出，當局直接在現場成立野戰醫院，以提供傷者初步治療，趕赴現場的以國軍警則疏散民眾。由於參與節慶的人數眾多，並透過手機與家人報平安，加上大量撥打救護電話，導致當地電信一度癱瘓。以色列警方正調查意外發生原因。

以色列官員指出，現場情勢非常緊張，人們歡慶節慶卻閃避不及，躲避的民眾彼此踩傷，部分傷者直接在現場接受治療。以色列緊急救護組織「紅色大衛之星」表示，目前已動員數十輛救護車、6架直升機趕赴現場，救援、疏散受傷民眾。

由於新冠肺炎疫情影響，2020年的慶祝活動被迫喊卡；時至今年，約上萬以國民眾前來歡慶。警方還部署上千警力至現場，以維持秩序並確保民眾的安全，卻還是發生意外。目前現場已有上百名醫護人員待命。

根據當局規定，為防止新冠疫情擴散，莫蘭山的建築內參與節慶的人數限制在1萬人；但包含墳墓所在的整個莫蘭山區，則開放民眾進出，如同任何旅遊景點。但當局仍在各地設置螢幕，即時連線各種節慶活動，讓民眾保持社交距離，不致於大量湧入同一景點。

醫療人員表示，「這是我經歷過最嚴重的悲劇之一。自我2000年進入急診部門以來，從未看過這樣的意外」。目擊者則表示，「當時我身處入口處，我想要逃出去，但警方卻封鎖大門，所有想出去的人都因此無法逃出。匆匆忙忙中，我摔倒了，我以為我快要死了，我看到有人就死在我身旁」。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)表示，「對於莫蘭山發生的嚴重災難，讓我們為傷者康復祈禱。我已下令加強在該區救援的部隊」。以國總統李佛林(Reuven Rivlin)則在推特上提到，「聽到莫蘭山的意外我感到非常焦慮，為傷者祈福」。

(中時新聞網)