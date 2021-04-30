日本桌球天后福原愛接連爆出外遇、當小三等醜聞，丈夫江宏傑一開始頻頻表示對老婆的愛沒有變，但隱忍近2個月，終於也向法院訴請離婚，不少人猜測江宏傑的轉變之快是已經心灰意冷，但日媒指出，其實江宏傑急著脫身這段婚姻是另有隱情。

福原愛上(3)月3日被拍到和高帥男同遊橫濱，爆出雙重不倫醜聞，江宏傑從一開始力挺老婆，癡情的表示「感情不會消失」，到如今一個多月後，轉變為同意訴請離婚，並已聘請律師來處理，同時爭取2名子女監護權，「希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。」

不少當初看中她和江宏傑恩愛形象的日本廣告商，因此損失慘重，已經準備以違約條款向2人求償，初估金額為2億日幣，業界人士指出，江宏傑會突然火速訴離，其實並不是因為心死，而是想擺脫求償，以免被這段婚姻拖累到，最後得不償失。

事實上，由於福原愛婚前年收入遠高江宏傑37倍，因此夫妻剩餘財產的差額分配請求權受到關注，福原愛的代言價400萬、廣告300萬，江宏傑代言價100-200萬、廣告約100萬，福原愛的婚後收入大於江宏傑，若調解程序未達到協議，離婚後女方要給男方婚後財產20%。

(中時新聞網)