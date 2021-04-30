員警巡邏聽聞哭聲，發現31歲的菲籍賈姓女子蹲在地上哭泣。（台中市警察局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

31歲的菲籍賈姓女子日前晚間從桃園搭乘火車，要和在彰化工作的男友相約台中見面，沒想到途中不小心遺失手機，一個人著急地在火車站前廣場哭了起來。巧遇巡邏員警，得知她手機丟了，和男友又沒約好會面點，才會無助地蹲在地上哭泣。警方得知後不但出借手機，讓她與男友取得聯繫，還協助這對相隔兩地的情侶團聚，讓女子不斷感謝台灣警察的暖心相助。

台中市政府警察局第三分局立德派出所巡佐楊青峰、警員吳育鑫，日前凌晨12點半於台中火車站巡邏時，隱約聽見有女子哭聲，他們循聲查看，發現1名長髮女子蹲坐在火車站廣場前哭泣，員警上前關心後，菲籍賈姓女子哭著告訴員警，自己今天從桃園搭乘火車，要和在彰化工作的男友相約台中見面，沒想到途中不小心遺失手機，因兩人還沒有約好見面地點，自己的中文也不是很好，不知道可以找誰幫忙，擔心自己找不到男友，才會著急地哭了起來。

吳姓員警聽聞後，熱心將手機借給賈女，讓她登入社群軟體，順利與男友取得聯繫，員警得知其男友已前往友人家，便請其男友協助拍下門牌號碼，確認男友所在位置，在員警的協助下，成功為這對平時相隔兩地的情侶搭起鵲橋。

警方提醒，民眾出門在外，搭乘大眾運輸工具準備下車或暫時離開時，貴重物品請務必不離身，避免不慎遺失或有心人士覬覦，造成自身財產損失及不便。

(中時 )