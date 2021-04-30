中國外交學院副院長王帆30日在大陸《環球時報》撰文〈美式霸權暴露出重重危機〉指出，

拜登執政百日，在外交方面強調最多的就是「美國回來了」。這句話的潛台詞是，美國想重新領導世界，也就是繼續主導世界事務。但現實對拜登政府而言，卻是非常骨感的。

王帆說，首先，川普政府已經把美國的國際信譽消耗殆盡。川普大搞「美國優先」、貿易保護主義，熱衷於單邊主義，削弱了美國賴以發揮領導作用的聯盟體系。

其次，美國面臨大量的國內挑戰。美國想領導世界，先要把自己的事做好。疫情是一個風向標，美國只有在疫情防控方面做得最好，才能重新贏得世界的信任。此外，作為世界第一大國，美國始終未能解決好貧富分化、種族主義問題，暴動規模越來越大越頻繁和廣泛。

王帆指出，從經濟上看，雖然美國強調石油生產商使用美元進行石油交易，但美元的信譽已經下跌。美國的電子產品和汽車業被亞洲和歐洲產品所取代，其他商品也逐漸失去了競爭力。美國的公共債務超過了年度GDP總量，美國GDP增長率從2019年的2.2％下降到2020年的負3.5％，製造業回流美國光有口號，資本家的金融投機也導致越來越嚴重的危機。

王帆稱，從軍事上看，新世紀以來，美國發動的局部戰爭並沒有達到其目的，反而使美國債台高築。如今的美國要想發揮世界領導力，武力的使用成本和風險巨大，但不使用武力美國又沒有其他更好的方式。美國仍陷於「永遠的戰爭」和永恆的干預之中。

王帆認為，連美國學者都承認，當前美國面臨政治、身分、社會、人口和經濟危機等五大危機。長期以來，很多人有錯覺，以為美國的成功完全是靠自己的制度，其實不然。世界上許多國家與美國有著類似制度，制度因素並不是美國成為世界霸主的根本原因。

再看看近幾年美國發生的一系列社會混亂，乃至國會大廈遭暴力衝擊的政治危機，從根本上說，是因為美國缺少深厚的文化積澱卻不知自省。

王帆指出，美國如今強調自己對全球議題有引導力和設計能力。如果美國不能真正從各國發展水準出發實事求是地做好「帶頭者」，其他國家也很難回應美國的號召。此外，美國對於國際責任的承擔上，還遠遠做得不夠。在向開發中國家提供急需的新冠疫苗問題上，拜登政府表現出來的仍是「美國優先」。美國還想重建國際規則，希望與西方國家一道形成合力。然而，歐洲不少國家對美國並不完全信任與認同。

(中時 )