就算厄文賽前突然傷退，哈登也繼續養傷，籃網有杜蘭特還是搞定了！杜蘭特全場投24中16、8罰俱中，攻下全場最高42分，外加10助攻、3籃板、1抄截，帶領籃網130比113輕取溜馬，除摘4連勝，也讓籃網續以43勝20敗續居東區龍頭。

上半場「只」拿12分的杜蘭特，卻在第3節大爆發，單節轟下22分，幫助籃網打完前3節，取得111比93大幅領先，沒想到溜馬並未放棄，末節一開始就是9比0攻勢，頓時把分差追到個位數，其中以利佛特更是擺明要跟杜蘭特飆分。

眼見場上出現危機，杜蘭特末節只好繼續飆分，更在最後1分27秒傳給沙梅特投進三分球，幫助籃網取得128比113的穩定領先優勢，籃網總教練納許順勢把杜蘭特換下休息，畢竟他已經先發打了36分鐘，反正場上勝負已經提前敲定。

籃網不僅杜蘭特攻下追平加盟籃網最高得分，菜鳥前鋒阿利茲強生更拿誇張的20分、21籃板的雙廿數據，沙梅特、喬哈里斯與傑夫格林各有14分，泰勒強生11分；利佛特貢獻溜馬最高36分，主控布羅格登打完首節就因大腿拉傷退場治療。

(中時 )