相較二手特斯拉在美國的熱賣。大陸二手車市場包含特斯拉品牌的一些新能源電動車卻無人問津。

央視29日報導，今年3月，中國新能源汽車銷量22.6萬輛，增長2.4倍，新能源車銷量屢創新高，越來越多的人開始接受新能源車作為出行的工具。但新能源車的二手市場卻是一片慘淡。

央視在杭州、上海等地進行了調查。在浙江杭州最大的二手車交易市場，一些新能源二手車被擺放在顯眼的位置，車上擺放著醒目招牌，即使這樣也鮮有人問津，車身已落滿灰塵。

做二手車生意13年的劉兆傑表示，兩年前，他看到新能源新車銷量不錯，於是開拓了新能源二手車生意，但讓他沒有想到的是，第一批收來的新能源二手車就讓他頭痛不已。

劉兆傑說，我們自己買了一台特斯拉，大概虧了十幾萬（人民幣，下同）。因為新車一直在跌價，二手車庫存兩三個月都賣不出去。

央視在上海的一家二手車超市看到，兩排新能源二手車整齊地排放著，這些車況尚佳的車，售價只相當於新車的一半。

上海某二手車超市經理王忠明表示，因為客戶需求量不是很大，新能源二手車殘值還是比較低的，第一年在五折到六折，第二年比傳統車大概低20％左右。

浙江杭州某二手車交易平台區域經理張軒說，兩年的十萬元左右的車，可能再到銷售的時候，殘值也就是在兩、三萬元左右。

報導指出，根據相關數據估算，新能源二手車交易量不足二手車總交易量的2％。相對同車齡階段的燃油車保值率普遍要低兩成，新能源二手車市場會有轉機嗎？

央視在採訪中發現，新能源二手車之所以不好出手，是因為相比燃油車，新能源車在二手市場貶值更快。以三年前的純電車型為例，三年前一般續航在200公里左右，而目前同類車型主流續航已到了400公里以上，電池技術的迭代，讓如今的新車售價比三年前要低很多。

同時由於大陸法規，在限牌城市購買新能源二手車，同樣需要申請新能源車購買資質，而且交易費用由買家承擔。

另一方面，由於較低的二手售價，新能源車主也不願意把車置換出去，形成了惜售。因而，近年來新發售的車型流入二手市場較少，形成了如今舊車沒人要、熱門車買不到的局面。

由於2018年中國新能源車銷量首次突破100萬輛，按這個比例推算，到今年年底將迎來新能源二手車首個換車高峰，將有43萬輛新能源車湧入二手車市場。疊加各地牌照政策趨嚴，越來越多的消費者開始關注新能源二手車市場會如何變化。

中國汽車流通協會會長沈進會表示，這個局面他認為隨著電動車不斷發展，保有量有了一定的積蓄，品質有所提高，市場慢慢會好起來，一旦這些堵點都通了，我認為二手車的流通會非常順暢，通過新能源二手車的交易，可以帶動新能源新車的銷售。

(旺報 )