張姓女學生早上被公車撞倒，當場無生命徵象，送醫急救中。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

更新內容10:27)台中市清水區嘉陽高中張姓女學生今天早上穿越馬路要進校門時，不慎遭一輛公車撞倒，張女當場無生命徵象送醫仍不治。當時約有9名男女學生陸續要過馬路進校門，不料，一部公車駛來卻沒煞車要撞過來，學生嚇得驚聲尖叫，有人往校門口跑，有人往回跑，但中間的張姓女學生不慎遭撞輾過，送醫後仍傷重不治，學校已對該群學生進行心理輔導。

42歲林男今天早上駕駛巨業公車，7時許沿中航路3段由東往西行駛，行經嘉陽高中前，不慎右前車頭碰撞16歲張姓女學生，導致張女倒地腹部受傷，緊急送梧棲童綜合急救中。

據了解，當時約有9名男女學生搭前一班9號公車下車後，等到綠燈在穿越馬路期間時，此時，165公車駛來，學生心想公車紅燈應會停下，仍一如往常行走，不料，公車不但沒停下，反而迎面衝來，學生嚇得驚聲尖叫逃命，有人往校門口跑，有人往回跑，但中間的張姓女學生不慎遭撞輾過，送醫後仍傷重不治。

校方指出，張姓女學生就讀一年級飛機修護科，在校成績優異，幾乎都是第一名，由於班上只有2名女學生，平常熱心公益，師生聞噩耗後都相當不捨，校長也在第一時間趕往醫院探視，學校已對該群學生進行心理輔導降低傷害。

駕駛林男當時為紅燈狀態，他供稱煞車失靈，在撞到女學生後，衝撞路邊才停下來，警方指出，駕駛無酒精反應，目前正在釐清肇事原因中。

(中時新聞網)