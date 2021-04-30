新冠肺炎從前年底起蔓延全球，不少演員、藝人、歌手都中標，日本喜劇天王志村健甚至因此病逝，享壽70歲。而日本AV界近日也傳出第一起案例，被稱為「貧乳系」的AV女優安部未華子被公司宣布確診，目前暫停所有工作，在家隔離養病。

27歲的安部未華子2012年出道，因上圍不突出，被稱為「史上最強貧乳蘿莉」，2013年一度宣布引退，但兩個月後就復出。本月27日經紀公司證實她罹患新冠肺炎，近期原本計畫好的工作暫時全數取消，公司強調工作人員拍攝時都有遵守防疫政策預防傳染，而安部未華子近來出現疑似感冒的症狀，去醫院就診時才得知是新冠肺炎，目前情況不嚴重，會按照醫生指示好好休養。

安部未華子隨後轉發公司聲明回應，抱歉在目前工作很多時期發布這樣的通知，造成大家困擾，如今她胃口和精神還不錯，希望粉絲能靜待她康復的好消息，而她昨更新近況指出有點發燒，還是吃得下東西但她不太想吃，且耳朵開始莫名疼痛，注意力也無法集中，之後打算去飯店休息療養，有點擔心之後的病情發展。

而「一劍浣春秋」則說，過去一年來日本AV界一直有傳聞有人得到新冠肺炎，但相關公司或工作人員都沒有正面證實，這是第一位經官方證實染上新冠肺炎的AV女優，就他所知，片商和公司現在已經開始追蹤相關人員，想阻止疫情擴大，但就拍攝環境來說「其實很難防」。

(中時新聞網)