民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺等罪，此案引發高層震怒並明示「開鍘」，對此，民眾黨發言人張清俊表示，民進黨證好不好用自己不知道，至少可以知道趙介佑的軍刀老爸很夠力，即使趙介佑一錯再錯，還被警方註記是黑道分子，但多年來民進黨並沒有任何處置，現在出事，民進黨市黨部裝傻就算了，老爸會不知道自己兒子前科累累？

張清俊今（30日）在臉書發文表示，趙映光兒子、北聯幫成員趙介佑，涉嫌販毒、經營詐騙集團，然後吳怡農、趙映光等人裝得好像很震驚一樣，說什麼嚴厲譴責、危害社會、痛心疾首、教子無方，但其實趙介佑早就被警方註記為北聯幫成員，民進黨市黨部裝傻就算了，老爸會不知道自己兒子前科累累？

張清俊譏諷，清廉、勤政、愛鄉土的民進黨，今天染毒又染黑，繼黨政軍退出媒體這一笑話後，再添一筆嚴禁黑道入黨的都市傳說。張並列出趙介佑過往的「大事紀」，依其列表，趙介佑還曾任蔡英文競選總統時的北市競總顧問，令人意外。

2014年9月11日在臉書PO出民進黨北市黨部「選舉對策委員會委員」名片。

2016年大選期間擔任蔡英文台北市競選總部顧問。

2016年6月6日當選民進黨北市黨部黨代表（任期應該是兩年）。

2017年2月12日在北市「加暴行於人」，違反社會秩序維護法。

2018年4月10日在北投分局疑似與洪姓借提人犯碰面「特權會客」。

2018年10月12日在北市「無正當理由鳴槍」，違反社會秩序維護法。

2019年4月涉嫌暴力討債、擄人勒贖等案件。

2020年2月被依《組織犯罪條例》判刑2年4月。

2021年4月20日在北市涉嫌販毒、詐欺被逮，遭聲押獲准。

張清俊指出，也就是說趙介佑從22歲開始，就曾在民進黨北市黨部任職，24歲就是蔡英文競選顧問，而擔任黨代表的期間曾因為毆打他人被抓，18年又因無故鳴槍被逮，兩次都是以違反社維法輕罰，20年因案被判刑2年4個月上訴中。

張清俊總結，民進黨證好不好用自己不知道，至少可以知道趙介佑的軍刀老爸很夠力，即使趙介佑一錯再錯，還被警方註記是黑道分子，但多年來民進黨並沒有任何處置。張直言，這不是一個負責任的政黨應該有的作為，呼籲執政黨正視內部黑化問題，不要讓台灣再次淪落到黑道治國的境地。

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(中時新聞網)