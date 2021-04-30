華航短短10天內出現10名機師、4名機師家人及1名防疫旅館員工確診，許多人人心惶惶。名醫沈政男在臉書整理此次疫情資料時發現，自4月15日起確診病例大量增加，他懷疑與放寬機組員的居檢規定有關。華航恐怕早在4月初就有零星感染，但僅居檢3天驗不出確診，反而得到偽陰性的結果，導致這些人傳染給同事或家人。

沈政男指出，4月15日起確診病例大量增加，「是因為機師剛好在歐美被感染，回台灣後，一起巧合地發病嗎？」他認為，合理推論應是15日起放寬「機組員居家檢疫」規定，從原本的5+9（5天檢疫＋9天自主健康管理）改為3+11（3天檢疫＋11天自主健康管理）。

沈政男表示，很多人會覺得「3天和5天有差這麼多嗎？」他強調根本天差地遠，因為3天幾乎是潛伏期的中位數，可能有半數陽性案例在此時驗不出來，但5天後卻可能被驗出，因此當機師在3天期滿後驗出的陰性，很可能只是偽陰性，卻因為有了檢驗結果掛保證，讓人跟著鬆懈，這也是此次清真寺感染疑慮的來源。

指揮中心回溯採檢找出3名IgG陽性，但IgM陰性的機組員，這代表什麼？沈政男解釋，早在21天前，華航機師裡就存在陽性案例，只是沒症狀也沒被驗出來。他推測，至少在4月初，華航內部已有零星案例發生，放寬規定後，造成更多感染。

沈政男說，指揮中心把防疫旅館清空的做法是對的，但更重要的是將機組員居檢規定改回5+9，甚至7+7；清真寺接觸者的發病狀況也值得觀察，若到4月30日都無人發病，因接觸時間為4月16日，等於過了兩周潛伏期，大概就比較讓人安心了，前提是疫調必須準確。

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(中時新聞網)