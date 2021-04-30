CHECK inn雀客旅館危機入市再拓版圖，繼3月1日正式入主台中中區的1969藍天飯店後又宣布，將於5月10日正式接手前身為ibis宜必思的台北建北館，並更名為「雀客旅館 台北建北」，此館將成為雀客旅館在台北市第三間、也是全台第四間旅館。預計5月下旬試營運。

台灣第一間ibis宜必思酒店2019年10月開幕，然而受疫情衝擊，營運一年多，宣布3月結束營業，如今王品集團創辦人戴勝益長子戴東杰經營的CHECK inn雀客旅館決定承租，並斥資將客房租事改裝升級，逆勢拓點，展現積極擴張版圖的雄心，以及對台灣疫情受控後看好觀光產業的信心。

2020年疫情爆發衝擊國內飯店旅遊市場，雀客旅館選擇危機入市、逆勢拓點，於去年11月在北市中正區襄陽路上成立「雀客旅館 台北站前」，4個月後，首度插旗台中，入主台中中區的1969藍天飯店，並更名為「1969藍天雀客飯店」。如今5月10日正式接手前身為ibis宜必思的台北建北館，旅館取名為「雀客旅館 台北建北」，持續發展連鎖。

「雀客旅館台北建北館」共有42間客房，共5款房型，6到10坪不等。房型分別為經典家庭4人房、雀客景觀房、豪華雙人房、經典雙人房以及雀躍雙人房，預計每房每晚售價平日1600元起，週末2000元起。

CHECK inn雀客旅館是台北知名工業風格的設計旅館，第一間旅館位於台北中山區松江路上，裝潢以簡約不造作的LOFT工業風格做為整體調性，顏色對比強烈的拼貼地磚與百老匯式的招牌都讓它自2014年開幕以來就受到國內外旅客喜愛和媒體高度討論，躍身為台北知名設計旅館。

2020年12月初，於台北市中正區襄陽路上成立第二間「雀客旅館 台北站前」，為順應情勢即以「防疫旅館」之姿開幕，風格延續時尚魔幻感，地點鄰近台大醫院捷運站，卓越的地理位置方便居家檢疫住客的親友前來贈送物資。

「1969藍天雀客飯店」在CHECK inn雀客旅館連鎖入主經營後，因行銷總監莊正均相當欣賞1969藍天飯店原先華麗復古的設計，因此雀客加入後仍傾向維持既有風格。

(工商 )