由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(29)日宣布，新星潛力戰將、超人氣偶像英雄「極限」甜美假面限時招募精彩系列活動將於 5 月 1 日帥氣登場，限時登錄、招募回饋、角色試煉等眾多限定活動也將熱鬧展開。「極限」甜美假面速度提升技能絕對是各位英雄玩家們戰場上必備神器，當與對手能力相當，速度即是決勝關鍵！想提升速度，超越並打敗對手的英雄玩家們，千萬別錯過此次入手潛力戰將「極限 甜美假面」的最佳時機！更值得一提的是，為歡慶五一勞工節連假假期，同步舉辦精彩的「樂遊五月天 五月主題活動」，想獲得稀有虛寶的英雄玩家們敬請期待。

《一拳超人：最強之男》繁中版「樂遊五月天 五月主題活動」即將精彩登場！

《一拳超人：最強之男》「極限」甜美假面魅力席捲！高效速度技能全新揭曉！

英雄協會委員會顧問，為協會中人氣第一的帥哥英雄。

「極限」甜美假面

聲優：宮野真守

系列：格鬥

陣營：英雄

定位：同排提速、全體堅韌、連續追擊

技能：

普攻：正義掌切。對單體目標攻擊造成130%攻擊傷害，並降低目標30%當前生命值上限持續2回合(生命值溢出部分立刻消減)。

絕技：超．鼓舞之歌。對己方全體恢復150%攻擊生命值，提高10%自身速度，並將同排隊友的速度提高至甜心假面95%(若隊友自身速度高於增幅後的速度，則速度不變)。

被動：超人氣偶像。開場對己方全體「堅韌」(吸收30%自身生命值的傷害)。自身速度超過任意敵人可提高自身15%絕技免傷率(最多3層)。自身行動後對敵方生命上限最高的目標連續「追擊」(普攻的80%傷害及效果進行攻擊，每次機率70%最多3次)。

《一拳超人：最強之男》繁中版「極限」甜美假面震撼技能設定全新公開！

《一拳超人：最強之男》「極限」甜美假面限時招募期間限定活動情報初揭曉！

【活動1】限時登錄

活動時間：2021.04.30 05:00 - 2021.05.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得好康虛寶登入獎勵。

天數 獎勵內容

第1天 限時招募券x1

第2天 升星補給券x1

第3天 限時招募券x1

第4天 升星補給券x1

第5天 限時招募券x1

第6天 升星補給券x1

第7天 限時招募券x2

【活動2】「極限」甜美假面限時招募

活動時間：2021.05.01 05:00 - 2021.05.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬「極限」甜美假面。

【活動3】「極限」甜美假面限時招募回饋

活動時間：2021.05.01 05:00 - 2021.05.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

抽卡次數 獎勵內容

10 英雄中級天賦包x20、英雄初級天賦包x20、金幣x5,000

30 高級格鬥徽章x15、徽章隨機箱x5、金幣x5,000

50 升星卡x2、專屬晶片x100、金幣x5,000

80 英雄核能x15、初級磁片隨機箱x20、金幣x5,000

120 英雄潛能晶片x8、中級磁片隨機箱x20、金幣x5,000

150 「極限」甜美假面碎片x5、「極限」甜美假面之魂x1、金幣x5,000

180 「極限」甜美假面x1、「極限」甜美假面之魂x2、金幣x5,000

【活動4】「極限」甜美假面角色試煉

活動時間：2021.05.01 05:00 - 2021.05.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「極限」甜美假面完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

任務說明 獎勵內容

獲得「極限」甜美假面 鑽石x30、大罐經驗飲料x50

「極限」甜美假面界線突破達到紫色 專屬技能書隨機箱x20、大罐經驗飲料x50

「極限」甜美假面限制解除達到3星 「極限」甜美假面形象卡(永久)x1、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第1關 高級格鬥徽章x3、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第5關 金幣x50,000、大罐經驗飲料x50

通關角色試煉關卡第10關 「極限」甜美假面碎片x3、大罐經驗飲料x50

在角色試煉中使用「極限」甜美假面上陣2次 擴展經驗卡x50、大罐經驗飲料x50

在角色試煉中使用「極限」甜美假面上陣3次 「極限」甜美假面碎片x3、大罐經驗飲料x50

《一拳超人：最強之男》「極限」甜美假面限時招募期間專屬活動 5 月 1 日精鉅獻！

※ 上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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