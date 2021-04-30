監察院今天舉辦研討會慶祝建院90週年，邀請前司法院長賴英照、前大法官陳春生與廖義男、「國師」李鴻禧等司法界大咖與會。

為慶祝建院90週年，監察院今天舉辦大型研討會，院長陳菊致詞時細數監院從戒嚴至解嚴後的辦案軌跡，隨著台灣社會民主不斷深化下，監院轉向關注司法正義、土地正義等，目前最大宗仍是司法案件，約占陳情案的四成以上，她強調，人權會希望作為台灣社會良心，發掘人權結構性問題，促成各項制度的改革。

監察院今天舉辦的研討會，從「憲改與監察」、「監察權與正當法律程序」、「監察與司法」，及「監察法制的過去與人權展望的未來」等面向探討監察權。監察院長陳菊開幕式時到場致詞，一進場便和與會的前司法院長賴英照、前大法官陳春生與廖義男、「國師」李鴻禧等司法界大咖寒暄問暖。

陳菊致詞表示，監察院的職責主要是監督、糾正公務人員及政府機關的違失，台灣能在去年成立國家人權委員會，除了揭示台灣人權立國的決心，也要全面落實人權理念。

陳菊說，所以在各項制度上，都必須隨著時代調整、修正，使監察院的功能更加完整，今年適逢監察院建院90週年，特別舉辦研討會，盼透過研討會跟社會對話，能充分理解現階段監察制度的樣貌、同時使監院更加落實「整飭官箴」、「澄清吏治」、「紓解民怨」、「保障人權」等四大方針

陳菊指出，監院建院近90年來，歷經戒嚴、解嚴階段，跟台灣社會一同成長、邁進，在戒嚴時期，有像陶百川令大家敬重的監委前輩，還有曹啟文等監委依法調查孫立人將軍等冤案，及彈劾高階黨政軍首長，並且挑戰種種違憲的戒嚴時期法令。

她表示，從民國36年戒嚴到76年解嚴，司法院因為監察院的聲請，做出解釋共有36件，約整個戒嚴期間214件的六分之一，能夠為人民權益發聲，這是個非常重要的歷史過程

她接著說，解嚴後，隨著台灣社會民主不斷地深化，監院也轉向關注司法正義、土地正義、社福與勞動人權等事項，另從歷年陳情案件來看，到現在為止，最大宗還是司法案件，約佔監察院陳情案的四成以上。

她說，監院近年來平反包括江國慶、鄭性澤、謝志宏等重大案件，另在調查美河市案，也聲請司法院第743號解釋，確保人民財產權、生命權，不受政府違法徵收，另外，本屆彈劾公懲會前委員長石木欽與調查相關不法案件，令台灣社會非常震驚，期待助於台灣司法風紀重塑與改革。

陳菊強調，國家人權委員會成立，希望傾聽人民聲音，強化人權普及，能夠作為台灣社會的良心，希望能發掘人權結構性問題，促成各項制度的改革，更希望監院全體同仁，攜手團結合作，來邁向對人權保障的目標。

(中時 )