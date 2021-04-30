蔡英文總統昨在臉書表示，她任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是歷任總統最多，引發國民黨批評，蔡政府燒碳量不減反增，蔡總統才是燃煤狂人。對此，行政院長蘇貞昌今在臉書用圖表說明蔡政府降低空汙成果，蘇貞昌表示，蔡政府執政後，台電火力電廠空汙排放量減少一半，這是政府增加燃氣機組，減少燃煤使用，大力發展再生能源的成果。

蘇貞昌指出，2016年台電火力電廠空汙排放量為10.58萬噸，蔡政府執政以來，力推增氣減煤及開發再生能源等政策，去年台電火力電廠空汙排放量降至4.68萬噸。

蘇貞昌表示，蔡英文總統的能源政策，在台灣年年經濟成長、投資大爆發的情況下，維持穩定供電、還能逐年減少空氣污染，截至目前已經比起過去減少一半的空汙排放量。

蘇貞昌說，要減少空汙排放，什麼電廠都不蓋最簡單，但為了台灣永續發展，蔡政府盡力增加燃氣機組，就能再減少燃煤使用，也大力發展再生能源，大大減少火力電廠空污排放。

蘇貞昌呼籲民眾，如果認同蔡總統、認同負責任的能源政策，請把事實大力分享出去，遏止假訊息散播，一起為台灣的能源穩定、環境保護做努力。

(中時 )