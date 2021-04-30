戰遊網（Wargaming.net）很高興宣佈，旗下《戰車世界》今天正式登上Steam平台，即日起，一般的PC版玩家與Steam平台用戶皆能在戰場上面對面廝殺。Steam版本將收納PC版所有內容，但目前僅適用於新用戶。

在過去十年裡，《戰車世界》吸引了全球1.6億名玩家註冊，在數十張精緻地圖上引入了獨特的裝甲戰爭遊戲，發布過上千種功能，推出了數百項活動，釋出了11個國家以及600款車輛，

Steam平台用戶的玩家將有機會體驗逼真度十足的圖形與聲效，以重現戰車戰場的剛強氛圍，玩家將能上手五種不同車輛類型，體驗每種車輛所產生的遊戲平衡，以及多元遊戲玩法，探索以世界各地的戰場、城市為主題的獨特地圖，於不同遊戲模式中強化技能，進而考驗玩家的團隊合作或者個人的策略運用。

另外，多虧緊密團結的社群大力支持，《戰車世界》贏得了四項金搖桿獎，也基於社群對遊戲的熱情與奉獻，《戰車世界》達成了最多玩家同時登入大型多人線上遊戲伺服器的金氏世界紀錄。

《戰遊網》執行長Victor Kislyi表示：「在Wargaming，我們最大的驕傲是打造了一款深受玩家喜愛及享受，並且陪伴了我們10年的遊戲，也藉由這款遊戲讓世界各地的人有機會聚在一起，藉而建立一個緊密團結、強大無比的社群。我相信《戰車世界》已不僅僅是款遊戲，對於數百萬名玩家而言，玩《戰車世界》已成為一種日常興趣，而接下來的數十年也會是如此。看到《戰車世界》持續成長茁壯以及新玩家的加入總是令我相當雀躍，因此，我很榮幸歡迎Steam社群加入我們的《戰車世界》大家庭！」

《Valve》業務開發Nathaniel Blue表示：「我們非常高興能與Wargaming攜手合作，將《戰車世界》加入Steam平台，推廣這款遊戲給Steam社群，現在就是Steam平台用戶挑選一輛戰車來參加戰鬥的最佳時機！」

史上第一次，Steam平台用戶將能指揮超過600輛戰車，在戰場上磨練戰鬥技巧，累積戰場經驗並享受《戰車世界》所帶來的獨一無二戰鬥體驗。 更多相關資訊，請參閱Steam頁面：

《戰車世界》Steam 預告片

(科技)