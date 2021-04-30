新竹街口攻城獅於季前曾多次造訪新竹地區各層級校園推廣籃球運動，隨著首季賽事結束，攻城獅球團並未停下深耕基層籃球腳步，正式推出「小獅子籃球夏令營」，訓練營課程依年齡分級為「國小班」、「國高中班」，共開設4梯次，每梯限量50位名額。除夏令營外，球團也規劃將長期發展的Lioneers Jr.Team(攻城獅青少年隊)與I GOT JU成人籃球訓練班，盼能延續本季攻城獅於新竹刮起的籃球風潮，並增強新竹地區球迷黏著度，讓更多想從事籃球運動的族群能透過球團資源培養自身籃球技巧與觀念。

新竹街口攻城獅於寒假期間舉辦的「小獅冬令營」即大受好評，也在賽季期間增設「小獅課後安親班」，透過課後活動讓更多學童愛上籃球，有鑒於先前兒童訓練營的經驗，攻城獅球團正式開設夏令營課程，由高國強教練擔任夏令營總教頭，除了規劃籃球基本訓練課程外，攻城獅球星也會以「一日才藝老師」現身，副隊長成力煥將化身為益智卡牌遊戲小老師，李家瑞則是教學孩童創意繪圖，希望孩童們能與球星趣味活動，並留下暑假最美好的回憶。

攻城獅球團為此次夏令營準備豐富報名禮，包含夏令營限定雙面練習球衣、短袖練習衫與免費兒童骨齡檢測乙次，課程天數分別為5天班與10天班。上課時間將於7月5日開始至8月20日止共計四個梯次，每梯次限額50名學員，且今年特別規劃將由高國強總教練選出梯次MVP，即可擔任下季攻城獅主場賽事榮譽旗手與球僮。

高景炎總經理表示，「我們希望孩子們五育並重，所以才請球星們準備多元課程來與小朋友分享。來參加夏令營可以透過籃球運動學習與團隊合作，並養成負責任的生活態度，當然也非常希望大家能因為參加攻城獅夏令營而愛上籃球！」即日起中午12點攻城獅籃球夏令營將於旅遊電商平台KKday開放報名，5天班報名費為12000元；10天班為22000元，各梯次皆採額滿為止。

(中時 )