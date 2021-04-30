松山分局滅證案，不少民眾對此表示不意外。(中天新聞)

台北市松山警分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入，囂張破壞、砸毀電腦，加上所長被爆涉嫌湮滅證據等事情，引發外界批評警紀敗壞，並質疑此案有無高層介入施壓。對此，許多民眾受訪時都表示，「不意外，官呀，不都是這樣」。

針對松山分局「滅證風暴」一事，民眾觀感為何？據《中天新聞》昨(29日)播出的街訪影片，有民眾表示，「太離譜了」、「跟黑道有掛勾，都是有內情的」、「警察局被砸，握手就沒事，那大家都去砸了呀，這不對的」。該段街訪影片總計有13名民眾對此表達「不意外，官呀，不都是這樣」的意見、5人認為「好無奈 基層警察難為還要揹黑鍋」。

另外，各有一位民眾表示「可憐啦，警察都變這樣，民眾自求多福」、「有背景！砸警局還有所長滅證太猛了」。還有人則替員警抱屈，表示「上面的人如果都出聲音了，下面的人應該不敢講話」、「基層心酸，基層警察難為還要揹黑鍋」、「做事情跟背黑鍋都是下面的人」。

依據《中國時報》今(30日)報導，北市警局長陳嘉昌強調在此案中，自己與松山分局長林志誠(已調離)，絕對沒有受到民代或是其他方面的任何壓力、關說，目前關說、施壓都是捕風捉影，一再流傳已對認真工作的同仁造成打擊，他也歡迎民眾如有證據，都可提供給警察，他們一定究辦到底。

(中時新聞網)