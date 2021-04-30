大陸藝人章子怡與老公汪峰婚後育有一雙兒女，對於老公和前女友葛薈婕的女兒小蘋果視如己出，沒想到日前汪峰曬出小蘋果彈琴為章子怡慶生的影片時，竟引發前女友葛薈婕不滿，直接在微博砲轟：「居然把我的女兒當成你的流量。」

汪峰在老婆章子怡生日時，上傳了女兒醒醒及小蘋果四手聯彈《天空之城》為她慶生的影片，章子怡在收到這份大禮時，更是興奮的手舞足蹈，全家人幸福模樣令外界稱羨不已，不過前女友葛薈婕看到這則影片後，難掩心中怒火痛斥：「居然把我的女兒當成你的流量…但我看見她們的眼神…是愛你的。」短短幾句話顯示出對汪峰舉止的不滿，不過該則貼文已經刪除，似乎是不想隔空引戰。

葛薈婕砲轟汪峰後火速刪文。（圖／葛薈婕Ge微博）

雖然葛薈婕火速刪文，卻已經引發多數網友討論，大多都認為她的言行不妥，留言：「記得都是二月份的事了啊，而且汪峰老師也没必要拿女兒當成自己的流量吧」、「小蘋果非常多才多藝啦，加上又是汪峰自己的孩子，不用這樣惡意揣測他人啊」、「人家不缺你這點流量，看你女兒的態度就知道人家後媽當的成功不成功了，還真不知道誰蹭誰」，幾乎一面倒力挺章子怡與汪峰。

前年小蘋果迎接15歲生日時，章子怡就曬出為繼女慶生照，當時一家四口緊密相依，讓人備感溫馨，尤其當時5歲的醒醒整個人撲倒在姐姐小蘋果懷中，姊妹合照時，還從後面環抱，感情深羨煞眾人。

(中時新聞網)