吳怡農遭爆與「趙氏家族」關係 徐巧芯籲：全面掃黑、證明非傀儡

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉毒品案被聲押，讓民進黨高層大怒，但民進黨台北市黨部卻堅持下周處理，引發外界熱議。國民黨北市議員徐巧芯臉書貼出一則PTT文，內容指北市黨部主委吳怡農參選時的大推手就是「趙氏家族」，她也要求吳怡農證明自己不是傀儡主委，請在此時發動民進黨北市內部全面掃黑。

「『趙氏家族』到底對吳怡農有什麼影響力，能夠讓一個形象清新的新任主委如此猶豫不決？」徐巧芯表示，PTT上有篇文章，爆料了吳怡農與趙家的關係，吳在登記參選主委時，只有3人陪同，其中2位就是趙介佑的爸爸與姑姑，可看出吳與趙家的關係並不一般。

徐巧芯說，當然，黨員票歸黨員票，不能直接推論吳怡農是直接受到趙氏家族的控制，純粹是吳對趙介佑是否要開除的態度如此猶疑，「讓人覺得奇怪而已。」

徐巧芯說，吳怡農若要證明自己不是傀儡主委，背後受到黑道政客的指使，就應該拿出勇氣來，正式的向民進黨內的黑道宣戰。若吳能拿出具體行動掃黑，除能向外界證明自己不是傀儡，更是年輕新政治被賦予的基本期待。最起碼，不應該縱容黑道囂張地指使白道的行為。

徐巧芯指，退一步說，民進黨台北市黨部喜歡讓黑道盤踞是你們家的事情，但是請不要再讓這些黑道政客利用政治之名，行傷害台灣法治之實。

「如果吳怡農敢割袍斷義，向民進黨內的黑道宣戰，全面清查並大力開鍘。」徐巧芯說，她將不吝於給予讚美和鼓勵；但如果為了民進黨內黑道的組織結構而同流合汙，則會覺得非常可惜，因為一個備受期待的清新政治人物也不過如此爾爾。

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(中時 )