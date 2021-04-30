日本77歲富豪野崎幸助2018年於家中暴斃，當時他娶了年僅22歲的AV女優須藤早貴，婚後3個月就離奇身亡，事隔3年警方以謀殺與非法取得毒品等罪嫌將須藤早貴逮捕。野崎幸助的友人A男跳出來爆料，當初就是自己介紹須藤早貴給他，且他生前性愛成癮，對於包養的女性一定要有3大要求。

根據《週刊文春》報導，A男表示，當初他一給野崎幸助看須藤早貴的照片，對方馬上被煞到，直呼「她好漂亮，我要馬上跟她見面。」A男坦承，他原本是野崎幸助的粉絲，羨慕「為了與女人玩樂而努力賺錢，即使有年紀了卻還是可以左擁右抱」，對於能過這種生活感到十分嚮往，因此主動和對方聯繫接觸。

在某次的飯局中，A男向野崎提到「自己的身邊有各式各樣的女性」，野崎立刻要求他介紹女性給自己認識，還承諾如果事成會提供給他高額謝禮，「社長的條件有3樣，一定要是美女、身高超過170公分、年齡介於20歲到25歲。」A男找遍了身邊的年輕女性，但要不就是不符合條件，就不就是受不了野崎的控制欲，最後都無疾而終。

直到有次野崎要A男介紹可以一起出席派對的女伴，他便介紹了須藤早貴，沒想到野崎只是看到女方的照片就感覺驚為天人，派對的時間都還沒到，就急著要女方到家裡來，2人更在認識2個月後就閃婚，不料野崎卻是碰上蛇蠍美人，在婚後3個月，就疑似被須藤下藥離世。

(中時新聞網)