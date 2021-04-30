桃園市長鄭文燦30日一早至桃園機場捷運A14a站視察消毒過程，桃捷公司也於29日完成A14a站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站等10個車站全面消毒作業，因A14a站有20個工作人員，每天平均600個乘客進出，依防疫規定啟動全線大消毒，2天內完成機捷21個車站消毒。

鄭文燦表示，目前啟動跨站不支援規定，A14a站20個工作人員只在該站服務，需自主健康管理及相關檢測，目前機捷依中央規定及民航局、桃機公司協調，入境旅客不得搭乘機捷，必須搭乘防疫計程車。

鄭文燦也指出，先前因應新冠肺炎疫情發展，桃捷公司執行五大防護措施，以保障乘客及員工健康，包括車站入口設置熱顯像儀，量測乘客體溫、員工及乘客須全程佩戴口罩、員工落實自主健康管理、車站設施如電梯按鈕、手扶梯等提高消毒頻率、車站詢問處提供濃度75％的消毒酒精等。

另依據指揮中心規定，機場入境旅客不得搭乘大眾運輸工具，須改搭防疫計程車或由親友接送，機組人員假如有在外站過夜也不得搭乘機捷，假如未在外站過夜則須持健康聲明書方能搭乘捷運，違者最高可處100萬元以下罰鍰。

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(中時 )