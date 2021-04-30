台中市警六分局協和所員警日前接獲報案，有1名男子橫躺睡在超商內，警方到場除提供其飲食充飢外，也詢問其年籍資料協助查證身分後，協助載送至中港轉運站搭乘公車返家。

西屯區安和路上某超商內，1名身分不明男子橫躺在店內睡覺，經店員勸導後未離去，便報警求助，警員廖正文到場後將其喚醒，耐心詢問下才了解27歲何姓男子外出時不慎迷路，無計可施之下才睡在超商內。

員警除將其年籍資料通報值班警員盧伃嫻查證其身分，也自掏腰包購買豆漿給何男充飢。經查證後發現何姓男子與外婆同住太平區，警方為免其再度走失，駕駛巡邏車載至中港轉運站搭乘公車，並致電何男外婆，請其至常上下車站牌等何男返家。

何男外婆在電話中感謝警方的熱心協助，讓自己的孫子能夠平安返家。警方提醒，民眾家中若有易走失之家人，應注意其動向，避免因走失而發生憾事，並讓其配戴附有電話、姓名等資訊之手環，以防走失時，能迅速其通知家人團聚。

(中時 )