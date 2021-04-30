金門戰地前線有老兵和袍澤弟兄無盡的回憶。（李金生攝）

金門陽翟大街復刻版的冰果室，喚起老兵的許多回憶。（李金生攝）

金門觀光主題活動「老兵召集令」，今年敲定10／15至12／15登場，縣府規畫3大單元迎接軍友帶著家人重返前線，重溫跟連上弟兄小店吃泡麵、剉冰，擠在一起看鑽石舞台，與冰果室西施談心的美好回憶。

今年邁入第4年，至今累計迎來2萬6000餘名軍友的「老兵召集令」，是金門的年度招牌旅遊活動，響應重返榮耀，揮舞金門之光旗幟的老兵，從上將總司令到伙房小兵都有，大家都難忘昔日駐守前線戰地，枕戈待旦的軍旅生活。

縣府觀光處在打造淡季不淡，推出強檔優質旅遊的目標下，敲定今年活動期間為10／15至12／15，共規畫「完成任務獲好禮」、「那時候的他，你好嗎」及「注意!老兵罩伙來」等3大系列主題。曾經在金門服役且已退役之老兵，備具金門服役佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成活動任務，即可參加活動。

觀光處說明，除歷年受老兵矚目的活動紀念品，今年將透過穿越時空，回到從前的主題設計，喚起老兵記憶中的老村長、洗衣婦和小店西施，深化與金門人、地、物、景的連結性，同時也會在邀請卡加入明信片的功能，讓與老兵同行的親友分享專屬的光榮感。

目前全島已有160店家加入優惠活動，觀光處也研擬「據點升旗」、「秘境據點回訪」、「獅山徵砲友砲操表演體驗」、「老兵群年會在金門」等4項活動子單元，讓老兵在多樣豐富的內容中，留下更難忘的回憶。相關資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。電話：082-324194。

(中時 )