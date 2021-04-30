33歲女星趙麗穎3年前和大她9歲「蘭陵王」馮紹峰奉子成婚，本月兩人投下震撼彈，宣布已經低調和平離婚，主因是聚少離多，之後兩人會一起扛起照顧兒子「想想」責任，仍是家人。今(30日)陸媒拍到兩人官宣離婚後首度同框現身上海住處，助理來來回回忙搬東西，兩人疑似正要準備分家。

趙麗穎和馮紹峰合作電影《西遊記之女兒國》、電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》相識相戀，在2018年10月官宣結婚，夫妻倆結婚以來常傳婚變，又因兩人沒補辦婚禮，馮紹峰透露兩人結婚一年多仍沒有婚戒，更加深外界好奇，但不久兩人就被拍到抽空約會同框，想用行動粉碎謠言。

媒體直擊趙麗穎回上海舊家忙搬家。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

本月23日，馮紹峰突然以一句「日子很長，過去很好，願未來更好」，並標註趙麗穎，宣布離婚，趙麗穎也發出一樣的句子，兩人透過工作室發表聲明，指出當年因工作越走越近，過去日子裡一直真心相待，卻因聚少離多深思熟慮後選擇分開，「無關網絡流言，也無關外界影響」。近日傳出馮紹峰與《知否》中飾演趙麗穎貼身侍女的「丹橘」韓燁過從甚密，引來韓燁喊冤，揚言提告，馮紹峰也發聲明否認。

馮紹峰、趙麗穎被拍到官宣離婚後才開始搬家。（圖／翻攝自一點娛樂微博）

據《一點娛樂》報導，有媒體拍到趙麗穎在官宣離婚那天匆匆回到上海，這幾天又直擊她和馮紹峰雙雙出現位於上海的家，原來兩人官宣前還沒分居，雙方在助理陪伴下一前一後走進豪宅，見趙麗穎的助理與司機推了幾箱東西離開大門，而馮紹峰背影看來有些落寞，不發一語，之後趙麗穎也走出大門，跟助理、司機一同離開，而馮紹峰一個人則在豪宅內沒有再現身。

(中時新聞網)