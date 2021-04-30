The 2021 ROY vs. The 2015 ROY pic.twitter.com/Zahh7PqvkD — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 30, 2021

就算柯瑞單場投進6顆三分球，攻下全場最高37分，卻無力改變勇士30日以114比126不敵地主灰狼的結局，關鍵就在去年狀元愛德華茲末節狂掃20分的驚人進攻表現，也讓勇士無奈吞下2連敗，目前31勝32敗，勝率再次跌到5成以下，仍居西區第10。

儘管勇士打到第3節一度落後到13分，可是柯瑞隨即找回應有手感，單節灌進16分，其中包含不可思議的四分打，帶領勇士打完前3節，反以91比89超前地主灰狼，可是身為去年狀元的灰狼後衛愛德華茲，末節決定挺身而出了。

愛德華茲包辦灰狼末節前面所得17分當中的15分，搭配唐斯、赫南戈梅茲等人火力，灰狼不僅重新超前，更取得117比107領先，接著勇士雖想追分，可惜愛德華茲、盧比歐等人接連取分，加上勇士三分外線徹底熄火，場上大勢已去。

灰狼以盧比歐26分、6助攻與6籃板表現最佳，愛德華茲也有25分進帳，唐斯22分、11籃板及7助攻，替補中鋒雷德13分、5籃板；勇士除了柯瑞37分，威金斯也拿27分，卓雷蒙格林與穆德各有11分，烏布雷因為左手肘受傷，賽前才告缺陣。

(中時 )