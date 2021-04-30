1名網友在臉書自曝差點遭詐騙集團騙當車手的經驗，他說日前到某科技廠面試，得知錄取後就提供薪轉帳戶，沒想到帳戶卻陸續收到許多不知名款項共115萬，該公司則要求他領出現金交還，還好他之後將現金交給警方，警方最後循線將涉案的公司3人逮捕；不過他的帳戶也因此遭控管7個月，檢方判不起訴後才恢復金融信用。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他前年在臉書看到某科技廠的徵才訊息，經訊息詢問後，他到該公司高雄辦公室面試，得知錄取後即提供薪轉帳戶影本，但之後他的帳戶竟陸續收到不同人匯款，前後總共匯款115萬，該公司的會計後來以「匯錯採買機器的款項」為由，要求他提領全部現金交還公司。

警方最後循線將涉案的公司3人逮捕；不過他的帳戶也因此遭控管7個月，檢方判不起訴後才恢復金融信用。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

索性該網友提領現金後，並未直接交還公司，而是交給警方處理，警方當下都認出是詐騙集團的手法，目的即為讓原PO作為車手；警方事後陪同原PO至該公司還錢，並將涉案的3人帶回警局法辦；而原PO的帳戶也因此被管制長達7個月，檢調確認其罪嫌後判不起訴，警方才發函銀行可恢復他的金融信用。

許多網友則留言說，「你還算聰明，直接報警，將傷害降到最低！通常車手不會判那麼輕」、「相信很多跟你一樣的人，但後面因為被金錢誘惑而淪陷」、「真的詐騙集團最怕遇到你這種的，以一換三」、「因為現在大家警覺性提高，人頭帳戶越來越難買到，所以詐騙人頭帳戶的手法也在不斷翻新」。

(中時新聞網)