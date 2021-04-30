台積電創辦人張忠謀日前在演講中提到，台灣難有下一座「護國神山」。財信傳媒董事長謝金河認為，聯發科股利政策大躍升，牽動下一個大戰略布局，周四股價漲停衝上1185元，市值1.884兆元超車鴻海，努力成為台積電外的第二座護國神山，但最重要的是必須先打敗競爭對手高通，聯發科努力提升營運績效、拉高公司市值，成為下一個神山，機率就會大增。

謝金河在臉書發文指出，資本市場是資本家的新戰場，他喜歡從大老闆的出手來觀察企業戰略布局，這兩天的聯發科及富邦金宣布的今年股利政策，都可以看到他們背後的大戰略。

「聯發科由執行長蔡力行主持法說會，宣布今年的股利政策，這當中經營性的股息配發21元，最重要的是，蔡力行宣布從2021到2024年，每年加發16元的特別股息，把經常性股利加上特別股息，聯發科共分配37元現金股利，殖利率一下子跳升至3.4%，相較於2019年度的10.5元現金股利，這次股利大放送，聯發科的股價立刻跳空漲停，而股利政策大躍升，牽動的是聯發科下一個大戰略布局。」

謝金河說，聯發科眼前最重要的志業是挑戰高通，要成為第二個護國神山，必須先打敗高通，目前高通市值1551億美元，對聯發科來說，這是一座不容易超越的大山，但不超越這座大山就不能成為神山，聯發科努力提升營運績效，在手機及各種裝置介面平台，全面超車高通，同時努力拉高市值，追上高通，這才是聯發科的正道！

2019年中，他與聯發科副董事長謝清江碰面，當時聯發科股價在250左右，市值不到4000億，他直言，市值太小，如螞蟻搬象，不小心就被競爭對手踩死，現在聯發科奮起直追，業績大成長，擁有企圖心的股利政策，外資給出目標價2000元，如果來到這個價位，市值3.15兆元，約1135億美元，挑戰高通，成為下一個神山，機率就會大增。

謝金河表示，另一個是猶抱琵琶半遮面的富邦金股利配發，決定是3元現金，1元股票，這個宣示完勝國泰金的2.5元，牽動了誰是金控龍頭之爭。台灣過去30幾年來，國泰金控一直是龍頭老大，到目前為止，國泰金市值6887億元，領先富邦金6570億元，國泰金市值排名第九，富邦金第十一，現在富邦金大方配股息政策，會對股價帶來正面效應，富邦金經營靈活，台灣大哥大及Momo都很有威力，今年若併入日盛金，看起來全面超車國泰金，成為台灣金控龍頭的企圖心出來了！

(中時新聞網)