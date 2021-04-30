北市一名朱姓人夫，發現妻子2019年間頻頻上健身房，懷疑老婆外遇，便花錢請徵信社跟拍蒐證，過沒多久，果然收到多張妻子與一名鮮肉男，邊聊天邊健身的照片，朱男以為鮮肉男就是老婆的外遇對象，氣得找妻子對質，但老婆看照片中的男子，就是當天對她糾纏不清的陌生人，最後發現原來這名鮮肉男是徵信社派來的臥底，偽裝是「小王」，朱男不甘前前後後被騙48萬元，氣得對業者提告，台北地檢署昨（29日）依詐欺罪取財嫌起訴3名員工。

據「ＥＴｔｏｄａｙ新聞雲」報導，朱男生性多疑，懷疑被妻子戴綠帽後，找了位於北市敦化南路一家徵信社幫忙蒐證，該家徵信社接案後，先進行2周「專案行蹤調查」，結果卻在信義路上一家健身房路口，隨便拍了幾張行人過馬路的照片傳給朱男，並用LINE告訴朱男，「第一堂課的教練是男，明顯看到眼神互動，人很多，今天沒有搞到」。

朱男誤信照片中影像模糊的路人，就是妻子的外遇對象，立即付了首波專案費用8萬多元，並同意進行下一階段「捉姦專案」，匯款40萬元，沒想到徵信社收錢之後，卻派出一名李姓男子到健身房與朱妻搭訕，而且全程像跟屁蟲一樣，跟著健身，甚至一起離開健身房，好讓同事偷拍2人互動。

朱男收到新照片後受不了，找來妻子質問，妻子一看照片，發現李男就是那天對她糾纏不清的陌生人，便與兒子上網搜尋徵信社網頁，果然發現李男是徵信社成員反串臥底，憤而決定提告。

檢察官一度以徵信社拿了錢有做事為由，處分不起訴，但經高檢署發回再議，台北地檢署重新檢視雙方聯繫過程，發現徵信社人員整個過程都在製造陷阱，讓朱男誤認找到妻子的外遇對象，從中詐取48萬多元的費用，遂在29日將徵信社總經理、經理、專案調查員等3人，依詐欺取財罪嫌。

(中時新聞網)