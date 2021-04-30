今天大聯盟場上道奇對決釀酒人，道奇以1：2惜敗，此戰道奇派出王牌之一包爾(Trevor Bauer)先發，本季他已拿下3勝0敗，自責分率2.61佳績，總計38局送49次三振，今年道奇也對他寄予厚望，本季他們擁有超強先發輪值，包含柯蕭(Clayton Kershaw)、梅伊(Dustin May)、普萊斯(David Price)、伯勒(Walker Buehler)、烏瑞亞斯(Julio Urias) 、岡索林(Tony Gonsolin)等人，幾乎場場都有機會鎖定勝利。

今天前3局投球包爾都沒讓對手跨越雷池，直到4局下遇到亂流，先讓對手上壘，接著被肖爾(Travis Shaw)敲出右外野全壘打失掉2分，所幸在第5、6、7局快速回神沒再讓比分拉大，但這時他投球數已來到99球。另外隊友都沒得分，所以他仍是敗投候選人。8局上道奇掀起一番攻勢，騰納(Justin Turner)和史密斯(Will Smith)在2出局下分別敲出安打，這時攻佔一、二壘非常有機會得分，不過下一棒曼西(Max Muncy)打出滾地球出局，讓道奇無功而返。到8局下半包爾繼續投球，他一度控球不穩讓對方上壘，但最後仍化險為夷。

最後9局上半釀酒人派出終結者海德(Josh Hader)把關，而他也遇到亂流，先讓首位打者上壘，接著投手犯規讓跑者上二壘，之後奧斯丁巴恩斯(Austin Barnes)敲出安打，釀酒人外野手發生守備失誤讓壘上跑者回本壘得分，道奇追成1：2，但到最後時刻貝茲(Mookie Betts)擊出右外野飛球遭接殺，比賽也就此結束。最後包爾總計投8局送6K，被敲4支安打失2分，自責分率降到2.48，但最後道奇沒能反撲，讓投完整場的他無奈吞下本季首敗！

(中時新聞網)