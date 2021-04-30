財新中國4月製造業採購經理人指數（PMI）較上月回升1.3至51.9，表明製造業恢復在第二季開局有所加速。

市場景氣度改善，推動製造業供給和需求同步擴張，生產指數和新訂單指數雙雙出現4個月以來的高點。雖然部分國家疫情有所反彈，但外需亦保持強勁勢頭，新出口訂單指數連續第二個月位於擴張區間，並增幅擴大。

供需改善，帶動4月就業指數結束連續4個月收縮，自去年12月後首次站上榮枯線，表明隨著市場景氣度改善，企業開始增加用工量。雖然就業改善絕對值不高，但就業指數已出現2013年2月以來次高點。

價格指數繼續上揚，通膨壓力進一步加大。4月購進價格指數繼續在擴張區間上升，刷新2017年12月以來的最高值。原材料市場價格繼續推動製造業企業成本上升，鋼鐵等工業金屬和化工原料價格持續飆升。

財新智庫表示，4月製造業供需顯著擴張，海外需求亦較為穩健，就業市場有所改善。目前製造業景氣度依然維持較高水平，後疫情時代經濟修復動能猶在。

未來關注重點仍在通膨，價格指數上漲已持續數月，仍未見改善跡象。近來，高層會議多次提及大宗商品價格上漲問題，提出要加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力。未來數月，原材料價格上漲和輸入性通膨將制約政策發揮空間，成為經濟持續恢復的主要障礙。

(工商 )