昨天（4月29日）晚間，中國三大國有航空公司(中國國航、南方航空、東方航空)2021年一季度財報悉數披露。據中新經緯梳理，一季度，三大國有航空公司合計虧損140.19億元（人民幣，下同），平均日虧約1.56億（約台幣6.8億）。

數據顯示，第一季度，南方航空實現營業收入212.53億元，居於中國三大國有航司首位，也是唯一一家營業收入同比實現正增長的航司。中國國航實現營業收入145.81億元，同比下滑15.50％；東方航空實現營業收入133.95億元，同比下滑13.32％。

歸屬於上市公司股東的淨利潤方面，三家航司一季度均呈虧損狀態，合計虧損額為140.19億元。按此計算，平均每日的虧損額約為1.56億元！

對比去年同期來看，中國國航虧損額由48.05億元擴大至62.08億元，虧損額增加14.03億元；東方航空、南方航空分別虧損38.05億元、40.06億元，同比均有所收窄。

對於虧損的原因，東方航空表示，第一季度國內個別地區的零星散髮病例給航空出行需求恢復造成一定不利影響，全球疫情形勢依然嚴峻，國內仍面臨較大的外防疫情輸入壓力，國際航線旅客運輸量仍保持低位。

南方航空表示，一季度，受新冠肺炎疫情持續影響，航空業復甦面臨挑戰，隨著國內疫苗接種進度加速，國內航空需求持續向好，但境外疫情持續蔓延，國際航線運力投入和市場需求仍處於低位。

中國國航還提醒稱，若新冠疫情影響延續至下一報告期，則預計年初至下一報告期末業績將受到影響。南方航空也稱，鑒於疫情對航空運輸業的持續影響以及疫情走勢的不確定性，預計上半年的經營業績仍將受到不利影響並存在較大不確定性。

至於已經進入二季度，中國民航業發展勢頭如何？據民航局發展計劃司副司長包毅4月16日在發佈會上介紹，今年第一季度，航空公司仍發生虧損，但虧損程度較上年同期有所收窄。總的來說，行業恢復勢頭持續向好，但也面臨一些壓力。

中國民航局公佈的數據顯示，第一季度，航空公司累計營業收入878.8億元，同比減少1.1％，累計虧損300.5億元，同比減虧45.8億元。從逐月數據看，1月份虧損104.8億元，2月份虧損116.1億元，3月份虧損79.6億元。

包毅指出，壓力主要表現在：國內個別地區散髮的新冠病例給地區的航空出行需求造成一些波動；全球疫情形勢依然嚴峻，外防輸入壓力不減，國際航線旅客運輸量依舊保持低位；目前，行業整體虧損額仍然較大，民航企業依舊面臨較大經營壓力。

另據國際航空運輸協會(下稱「國際航協」)4月21日發佈的報告，受新冠疫情持續影響，2021年全球航空業預計將淨虧損477億美元，而2020年航空業淨虧損額估計為1264億美元。國際航協理事長威利·沃爾什表示，這場危機比任何人所預期的更長、更深。損失將比2020年減少，但危機造成的痛苦在加劇。

國際航協預計，航空業將在2021年下半年開始復甦。今年全年旅行(按收入客公里計算)將恢復到2019年的43％，比2020年有所改善，但遠未恢復到正常水平；總旅客人數預計將達24億，高於2020年的近18億，但遠低於2019年的45億。

(旺報 )