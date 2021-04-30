蔡英文與徐國勇一同出席母娘文化祭。（游念育攝）

總統蔡英文在內政部長徐國勇、總統府國策顧問黃承國陪同下，今早9點一同到松山慈惠堂「母娘文化祭」參加起駕儀式，而國民黨前副總統吳敦義、國民黨主席江啟臣和國民黨立委蔣萬安則在蔡英文離開後才到場，兩黨人一前一後刻意避開、王不見王。

去年因疫情嚴峻，「母娘文化祭」停辦，今年在疫情趨於穩定下復辦，蔡英文指出，每次都看到好多信眾一起參拜母娘，祈求心裡的平安；去年疫情發生以來，因為政府跟民間共同打拚，不但防疫表現亮眼，也穩住經濟，甚至經濟成長率可以在今年挑戰5％，國際社會投資也看好台灣。

蔡英文說，我們必須要非常謹慎應對疫情挑戰，在防疫上面我們要聽指揮中心指引，同時我們要在日常生活上要特別小心，要勤洗手，戴口罩，保持社交距離。

至於被問到民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑疑涉詐欺及毒品案遭到收押，黃承國說，我只知道那是他兒子，其他的我跟他並不熟悉。

不過外傳趙介佑是黃承國所提拔，才能在北投橫行，黃說，他不是所謂的派系，趙介佑他是選黨代表，不是我提拔或任命他的。

對於趙介佑的行為的看法，黃承國表示，當然是非常不好，趙介佑是成年人，他所做的事情要負法律責任，當然他要負責，我們也是嚴厲譴責，我跟他並不熟悉，我的朋友是他的父親，不是趙介佑。

(中時 )