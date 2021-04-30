國民黨立法院黨團今在立法院會提出兩項公決案，要求蔡總統應即刻撤換不適任的駐日代表謝長廷；此外，行政院函請立法院同意延長紓困特別條例施行延長至今年底，國民黨團提出公決案，要求行政院長蘇貞昌應到立院說明各部會相關預算執行進度、成效等報告，不過，兩項公決案經表決，皆被民進黨團以人數優勢封殺。

謝長廷近日發言屢屢產生爭議，國民黨團認為，謝長廷駐日五年多非但無助我國對日工作推展，更屢屢成為日本政府的代言人，在周邊國家強烈抗議日本將在兩年後排放福島核事故廢水入海，謝長廷卻稱台灣核電場也排放含氚核廢水，戕害我國權益。

國民黨團主決議要求，蔡政府應立即向日本提出正式抗議，表達反對核事故汙水排入海的立場，同時立即撤換謝長廷。國民黨團也主張，政府應積極參與國際第三方監管環節，確保參與監理日本政府處理核汙水過程，以保障我國人民健康與漁民權益。

另外，紓困振興特別條例施行日期將於6月到期，行政院日前函請立法院同意延長至今年底，不過，國民黨團認為，該筆預算是未來子孫的救命錢，政府應謹慎使用，但已通過的預算至3月底仍有1337.92億元未使用，提案要求蘇貞昌應先行於1個月內向立院提出專案報告，並備質詢。

撤換謝長廷及要求蘇貞昌報告紓困特別條例預算執行進度兩公決案，今於立法院會闖關，民進黨團在人數優勢下，透過投票表決否決兩公決案。

(中時 )