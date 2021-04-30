立法院外交國防委員會29日邀請駐日代表謝長廷列席報告並備詢，謝以隔離檢疫為由並未返台，國民黨籍召委廖婉汝迅速宣布散會，並發函要求謝5月2日之前返台，21日隔離檢疫後於5月24日再列席。媒體人「逆風的烏鴉」表示，謝被稱為「民進黨裡最聰明的人」，腦子靈活、點子多、口才好也不在乎謗譽，與他纏上通常沒好結果，故民進黨裡沒人想要他回來，總統蔡英文更是對他傷腦筋。

「逆風的烏鴉」28日在臉書發表文章《誰最怕謝長廷回台灣？》內文指出，謝長廷被稱為「民進黨裡最聰明的人」，他腦子靈活、點子多、口才好，和他纏上通常不會有什麼好結果。重點是，這人還不是很在乎謗譽，你罵他他無傷，等於是白罵，故在民進黨裡，他就成了個特殊的存在，爭議很大，可是從過去的福利國到謝系，他在黨內的影響力都不小；而且，他也不是個很受控的人，對於很多政策有自己的主張，藉由這些自己的主張，持續發揮在黨內的影響力。

「逆風的烏鴉」表示，謝長廷這樣的人蔡英文當然不敢重用，但不能在國內重用，要怎麼放？駐日代表確實是個好位子，錢很多、看起來很重要，但實際上，日本政府和蔡政府若要溝通，不需要謝這個管道，所以他影響不了民進黨政府和日本的關係。重點是，謝看起來也喜歡這個位子。所以如果真的把謝開了，第一個要傷腦筋的，就是蔡接下來要怎麼擺？難道就讓他養老？這人不會養老，回台灣後，只會因為太閒而興風作浪。

不僅如此，「逆風的烏鴉」表示，長廷去日本以後，儘管還曾經試圖穩定他的「謝系」一陣子，但畢竟鞭長莫及，謝系子弟兵早就被海派接收。謝如果回來，他一定會再試圖收編他的謝系子弟兵，儘管未必會如願，但肯定會給海派造成些困擾。此外，行政院院長蘇貞昌與謝不合，兩人鬥了很多年，比起立法院院長游錫堃，謝會是更麻煩的對手；蘇現在的麻煩已經夠多了，謝如果回台灣，三不五時檯面上酸蘇一下、檯面下給蘇穿一些小鞋，都是可以預料的事，尤其蘇現在幾乎是黨內公敵，天敵謝回來，必會更雪上加霜。

綜觀以上，「逆風的烏鴉」直言：「謝長廷的駐日代表很穩，不是他做得很好，而是真的民進黨裡沒人想要他回來。如果他自己還想做下去，大概是沒人想動他的。」

(中時新聞網)