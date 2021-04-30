美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天說，紐約市有望自7月1日起「全面重新開放」。

法新社報導，白思豪未明確說明疫情限制將於何時或如何解除，這實際上應由紐約州長古莫（Andrew Cuomo）決定，兩人關係並不睦。

白思豪告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我們準備讓商店、企業、辦公室、戲院全面開放。」

白思豪表示，仍有「工作要完成」。他說，重新開放的關鍵將是讓全民接種疫苗。

古莫則表示，做預測是「不負責任」的行為，但希望紐約市能提早結束限制措施。

他告訴記者：「如果我們做了必須要做的事，就可以提早重新開放。」

紐約市去年3月開始爆發新型冠狀病毒疫情，之後實施各種限制措施，約3萬2000人因染疫而死。

根據紐約市統計，市內目前已施打約640萬劑疫苗。850萬名市民中，約240萬人已接受完整疫苗注射。白思豪說，目標是在6月底達到500萬人完整接種疫苗。

古莫最近數週已鬆綁若干限制，准許餐廳、運動場、電影院和表演場地在限制入場人數的條件下重新開放。但預料百老匯劇院不會在9月前恢復營業。

儘管當局推動疫苗接種，大多數紐約市民仍居家工作，辦公室依然空蕩無人。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100430

(中央社)