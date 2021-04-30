駐日代表謝長廷指台灣核電廠也排放含氚廢水入海，引發爭議，國民黨團今天在立院院會提出決議案，要求蔡英文為附和謝長廷言行道歉，並解職謝的駐日代表職位，但遭民進黨團否決，於是國民黨團決定直接前往總統府抗議。
駐日代表謝長廷指台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，引發爭議，立法院外交國防委員會昨邀請謝返國報告「台日外交關係」，謝卻以防疫為由未返台。因應防疫需求，外交國防委員會昨決議，專案報告延至5月24日，並立即發函要求謝長廷5月2日之前要返台。
為抗議謝長廷藐視國會行徑，國民黨團今天在院會提出決議案，要求蔡政府應即刻向日本政府提出抗議，並撤換謝長廷，但遭民進黨團國會多數否決，藍委於是在議場前召開記者會，痛批謝長廷的言行達到叛國地步，已不適任駐日代表。
國民黨團批評，而附和謝長廷說法的蔡英文總統，對日卑躬屈膝，也不合適代表2300萬人民講出中華民國心聲，應向國人道歉。語畢，國民黨團徒步前往總統府，國民黨團總召費鴻泰說，將具體大聲向蔡英文要求出面道歉，並撤換謝長廷。
(中時 )
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